Emniyetten Boğulmalara Karşı Broşürlü Uyarı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce boğulmalara karşı Türkçe ve Arapça hazırlanan 13 bin broşür vatandaşlara dağıtıldı.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, "Güvenli Sahil Projesi" kapsamında Atakum ilçesinde deniz polisi ve zabıta ekiplerinin yardımıyla sahilde vatandaşları boğulmalara karşı uyardı.

TDP Şube Müdürü Turgay Begen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "13 bin broşür yaptırdık. Sevdiklerinizi gözü yaşlı bırakmayın', 'Serinlerken canınız yanmasın' ve 'Fazla uzaklaşma' sloganı ile sahillerde boğulma vakalarının önlenmesi için ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için broşür dağıtımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bastırılan afişlerde, kentteki bilboard, tramvay, şehir içi ve şehir dışı otobüsler ile otobüs duraklarındaki elektronik levhalarda yayınlandı.