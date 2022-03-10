Kilis Emniyet Müdürlüğü, "Bilinçli Nesil-2 Projesi" kapsamında 460 öğrenciye eğitim verdi

KİLİS (AA) - Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce, "Bilinçli Nesil-2 Projesi" kapsamında anaokulu ve ilköğretim okullarındaki öğrencilere eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Ekipler tarafından "Bilinçli Nesil-2 Projesi" kapsamında kentte bulunan anaokulu ve ilköğretim okullarında bulunan öğrencilerin eğitim hayatı boyunca bilinçli bireyler olarak yetişmesi amacıyla genel güvenlik, akran zorbalığı, internet güvenliği, 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı konularında seminer düzenlendi.

Düzenlenen 22 seminerde 460 öğrenci bilgilendirildi.