Emniyetten bayram öncesi özel güvenliklere sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde özel güvenlik görevlilerini sıkı denetime tabi tutacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde özel güvenlik görevlilerini sıkı denetime tabi tutacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bayramın, vatandaşlar tarafından huzur ve güven içinde geçirebilmesi için halkın yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havalimanları, tren istasyonları ve otogarlarda özel güvenlik uygulamalarının yeterli olup olmadığı mercek altına alınarak, bu kapsamda yapılacak denetimlerde; özel güvenlik görevlilerince sunulan hizmet kalitesinin artırılması yönünde adımlar atılacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, denetlemelerde ve sunulan hizmet kalitesinin arttırılmasında atılacak adımların şu şekilde olacağını duyurdu:

Kapı dedektörü, el dedektörü, x-ray cihazları, araç altı arama aynası gibi güvenlik sistem ve cihazlarının etkin olarak kullanımına dikkat edilmesi istenecek. Arızalı cihazların tamiri veya değişimi sağlanacak.

-Kamera izleme odalarında sürekli bir güvenlik görevlisinin bulunması, ortak kullanım alanlarının kamera ile takibinin yapılarak gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesinin altı çizilecek.

-Özel güvenlik görevlileri, yetki aşımına neden olabilecek uygulamalardan kaçınması konuşunda uyarılacak.

-Şüpheli şahısların ve paketlerin kontrollerinde dikkatli davranılması vurgusu yapılacak.

-Özel güvenlik görevlilerine, AVM'lerin ürün kabul noktaları ve otoparkları ile giriş katlarında bulunan kafe, pastane gibi yerlerden AVM içine kontrolsüz girişlerin engellenmesi konusunda gerekli bilgilendirme yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı