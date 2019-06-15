Emniyetten babalar günü mesajı
Emniyet Genel Müdürlüğü "Babalar Günü" münasebetiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü "Babalar Günü" münasebetiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.
Yayınlanan video başlığında, "Kelimeler bir mektubun satırlarında ancak bu kadar anlam bulabilirdi. Onlar hepimizin kahramanı. Kahraman şehitlerimiz başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.
Kızının ağzından şehit babaya yazılan mektubun seslendirildiği videoda, Tüm şehitler nezdinde, bütün babaların Babalar Günü kutlandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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