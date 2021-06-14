Emniyetten aynı mahallede iki eve fuhuş baskını
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Emniyetten aynı mahallede iki eve fuhuş baskını

Emniyetten aynı mahallede iki eve fuhuş baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kadın polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kadın polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan kadınlar sorgularının ardından serbest bırakılırken, oturdukları evlerin ise kapatılması için gerekli işlemlerin başladığı bildirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlü Ahlak Büro Amirliği tarafından Erenler Mahallesi 2753 sokakta bulunan iki ayrı adreste fuhuş yapıldığı tespit edilerek daireleri izlemeye aldı. Polis tarafından dairelerden çıkan dört şahıstan gerekli bilgiler edinilerek, adreslere baskın düzenlendi. Fuhuş yaptığı tespit edilen Esra D. ile Şerife Ö. Yakalandı. Şahısların alınan ifadeleri ardından serbest bırakıldığı bildirilirken, ikametlerin kapatılması için Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile gerekli yazışmaların yapılacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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