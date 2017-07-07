Emniyetten Asayiş Uygulaması

-Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğünde görevli ekipler, İsmet İnönü, Sivrihisar, Basın Şehitleri Caddeleri ve Adalar mevkindeki parklarda ve Porsuk Çayı kenarında kimlik kontrolü yaptı.



Ekipler ayrıca kentin giriş ve çıkışlarında bulunan arama noktalarında da, araçlarda arama yaparak sürücülerinde kimliklerini kontrol etti.



Denetimlerde, uyuşturucu madde dedektör köpekleri de hazır bulundu.



Asayiş uygulamasında, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 2 kişi ile yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı. - ESKİŞEHİR