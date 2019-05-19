Emniyetten 19 Mayıs'a Özel Klip
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin klip hazırlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin klip hazırlandı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitme hikayesi anlatıldı.
Görüntülerde, Atatürk'ün ve milli mücadele döneminden arşiv görüntüleri yer aldı.
Paylaşımda Atatürk'ün, "Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır." mesajına yer verildi.
Kaynak: AA