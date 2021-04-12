Emniyetten  "#12Nisan" soruşturması
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Emniyetten  "#12Nisan" soruşturması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emniyetten  '#12Nisan' soruşturması

EMNİYET Genel Müdürlüğü, sosyal medyada " #12Nisan etiketi" altında kadınlara yönelik tehditlerde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, sosyal medyada " #12Nisan etiketi" altında kadınlara yönelik tehditlerde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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