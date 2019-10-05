Emniyette yeni görevlendirmeler belli oldu

05.10.2019 16:27

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde yeni görevlendirmeler belli oldu.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde yeni görevlendirmeler ve görev alanları belli oldu. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada bir çok müdürün yeri değiştiği belirtildi. Açıklamada, "2. Sınıf Emniyet Müdürü İlhan Yıldırım İstihbarat Şubeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, Emniyet Amiri Koray Doğan İstihbarat Şube Müdür Vekili, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Tansu Yıldırım Asayiş Şube Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Cihat Kayaer Asayiş Şube Müdürü Yardımcısı, Çocuk Şube, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve GİM Şube Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan İzmir Trafik Tescil Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erdem Mali Sapanca İlçe Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri Ömer Sevük Sapanca İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri Şube Müdürlüklerinden Sorumlu Müdür, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Şevket İlhan Hendek, Akyazı ve Karapürçek İlçe Emniyet Amirliğinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hidayet Karaçoroğlu Karasu İlçe Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Duman Pamukova İlçe Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Osman Gündüz Erenler ve Arifiye İlçe Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri Serkan Kızılay, Adapazarı, Serdivan İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak atanmıştır" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA