Emniyette işkence gördüğünü iddia eden şüphelinin kendini yaralama görüntüleri paylaşıldı

Esenler'de polise mukavemet ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan şüphelinin, emniyette işkence gördüğü iddiası üzerine, nezarethanede kafasını demir parmaklıklara vurarak yaralanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Alınan bilgiye göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 denetimleri kapsamında, 2 Mart'ta saat 21.15 sıralarında Nine Hatun Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında, kalabalık grubun içerisindeki bir kişiyi maskesini takması konusunda uyardı.

Polis, maske takmayacağını söyleyen ve mukavemet göstererek kimliğini vermeyen kişiyi gözaltına alındı. GBT sorgusunda şüphelinin, 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan H.Ç. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekip aracı içerisinde polis ekiplerine küfür, hakaret ve tehditte bulunarak polis aracına hasar verdiği ve bir memuru da yaraladığı bildirilen şüphelinin, nezarethanede kafasını demir parmaklıklara vurarak kendini yaralama anı, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

H.Ç., serbest bırakıldıktan sonra polis ekiplerinin kendisine işkence yaptığı iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir