Emniyette 21 bin personelin atama ve yer değiştirmesi yapıldı EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, baş komiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, baş komiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 2020 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde, baş komiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli baş polis memuru, baş polis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.Bu kapsamda, 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye 9 bin 870, 2'nci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 467, 2'nci bölgeden 2'nci bölgeye 679 personelin atama işlemleri yapıldı. Ayrıca 1'inci bölgedeki 35 bin 904, 2'nci bölgedeki 7 bin 876 olmak üzere toplamda 43 bin 780 personelin ise ipka talepleri kabul edildi. Pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelin ilişiklerinin ise ikinci bir emre kadar kesilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: DHA