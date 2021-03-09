Emniyetin yürüttüğü 'Geleceğe Umut Ol' Projesinde 20 kişi sertifika aldı
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Emniyetin yürüttüğü 'Geleceğe Umut Ol' Projesinde 20 kişi sertifika aldı

09.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:17
Emniyetin yürüttüğü 'Geleceğe Umut Ol' Projesinde 20 kişi sertifika aldı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Geleceğe Umut Ol' Projesi kapsamında 20 kişi sertifika aldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Geleceğe Umut Ol' Projesi kapsamında 20 kişi sertifika aldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğe Umut Ol Projesi kapsamında 20 kursiyere 3 ay boyunca forklift kursu düzenlendi. Kırşehir Çıraklık ve Mesleki Eğitim Alanında 20 kişinin katıldığı kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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