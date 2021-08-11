Emniyetin Hava Araçları Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapsamında 2 Haftada 297 Saat Uçuş Yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bünyesindeki hava unsurlarının son iki haftada 297 saat uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bünyesindeki hava unsurlarının son iki haftada 297 saat uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından, "Hava unsurlarımız, orman yangınlarının ilk anından itibaren keşif ve gözetleme görevinde" başlığı ile paylaşılan videoda, hava araçlarından çekilen görüntülere yer verildi. Hava unsurlarımız, orman yangınlarının ilk anından itibaren keşif ve gözetleme görevinde...

28 Temmuz - 10 Ağustos arasında

4?? helikopter, 3?? İHA ve 1?? İKU

1??8??8?? sorti yaptı

2??9??7?? saat uçuş gerçekleştirdi pic. twitter. com/tfss0AtlhL

— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 10, 2021

Paylaşımda, 28 Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında 4 helikopterin, 3 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) ve bir İnsanlı Keşif Uçağı'nın (İKU) görev aldığı bilgisine yer verildi. Hava araçlarının 188 sorti yaptığı ve 297 saat uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: Habermetre