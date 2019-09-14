14.09.2019 09:55

Emniyetin haber merkezine gelen ihbarlar şaşırtıyor: "Abi ufo gördüm"

SAMSUN - Emniyet Müdürlüğünün 'haber merkezi' olarak da bilinen Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen vatandaş ihbarları şaşırtıyor. İhbarlar arasında "ufo gördüm", "kocam eve gelmiyor", "bugün hava nasıl olacak" ihbarları ise dikkat çekiyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli polisler sahadaki meslektaşlarının koordinasyonunu sağlayarak ilgili ekiplerin olaylara en kısa sürede ulaşmasını sağlıyor. 7 gün 24 saat iş başında olan ve telefon, elektronik posta ve SMS yoluyla gelen ihbarları değerlendiren polisler olayları sistem üzerinden ekiplere en kısa sürede ulaştırmak için adeta zamanla yarışıyor.

KGYS ile kent güvenliği sağlanıyor

Haber merkezi ayrıca ihbarlar haricinde kent geneline kurulmuş 993 sabit ve hareketli kamera sayesinde elde edilen görüntüleri elde ederek meslektaşlarını olaylara daha hızlı yönlendirmede de önemli rol oynuyor.

"İhbarlar geldiği zaman ekipler yönlendiriliyor"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdür Vekili ve 3. sınıf Emniyet Müdürü Sebahattin Ak, Muhabere ve Elektronik Şubedeki en önemli birimin haber merkezi olduğunu söyledi. Bünyelerinde 155 ihbar karşılama operatörleri, kent güvenlik yönetim sistemi personeli, telsiz operatörleri ve yardımcı personellerin olduğunu ifade eden Ak, "Haber merkezinin çalışma sisteminde öncelikle gelen 155 ihbarları ihbarı alan personel tarafından mevcut program yazılımları üzerinden bilgisayar ekranına kaydedilir. Bu bilgiler anons yapan personelimizin ekranında bulunan bilgisayarına aktarılır. Sonrasında bölgelerde mevcut olan yaya veya motorize ekiplere ihbarı aktarmak suretiyle ihbarın gereği yapılır. Ekipleri ihbarın neticesini tekrardan geri dönüşüm bildirimi yapılarak sonuç telsiz operatörüne bildirir. Telsiz operatörü de ihbara ilgili olan açılan kaydı sonlandırır" dedi.

"Kimlik bilgileri gizli kalıyor"

Vatandaşların ihbar edilecek konuları cep telefonundan mesaj bölümüne olayın konusunu yazdıktan sonra 155'e göndermesi sonucu ihbarların mail ve SMS yoluyla sistemlerine düştüğünü kaydeden Ak, ihbarı yapan vatandaşların ise kimlik bilgileri kesinlikle gizli kaldığını aktardı.

"247 noktada 993 sabit ve hareketli kamera ile kent güvenliği sağlanıyor"

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren Ak, "Şehrimiz genelinde 247 noktada 993 sabit ve hareketli kamera ile kent güvenliği sağlanıyor. Görüntülerde hal ve hareketler, olaylar, kişiler, şüpheliler ve araçlar gözlemlenmekte. Suç unsuru olan bir şey varsa gereği yapılmakta. İl ve ilçe merkezlerimizde toplam 37 noktada 153 kamera ile Plaka Tanıma Sistemi ile de şehrin giriş çıkış noktalarında gerekli kontroller yapılmakta ve suç unsuru varsa tespit edilmekte. Ayrıca meydana gelen adli olaylarda da soruşturmacı birimlerin talep etmesi halinde mevzuat hükümleri gereğince adli işlemlerde kullanılmak üzere kamera kayıtlarımız ilgili birimlere gönderilmekte" diye konuştu.

"Günlük 1100 ihbar geliyor"

Ak, Samsun'da nüfus yoğunluğuna göre günlük 1050-1100 arası 155 ihbarı geldiğini ve bunun yanı sıra 15-20 arasında da mail ihbarı aldıkları bilgisini verdi.

"Vatandaşlarımız gereksiz yere hattı meşgul etmesin"

Emniyet haber merkezine gelen ilginç ihbarlar hakkında bilgi veren Ak, "Vatandaşlarımızdan bazen ilginç ihbarlar geliyor. 'Ufo gördüm' diyen var. Bunun haricinde, 'kocam eve gelmiyor', 'bugün hava nasıl olacak', 'kaç ayda boşanırım' gibi ihbarlar da geliyor. Ayrıca, canı sıkılıp polisle sohbet etmek isteyen vatandaşlarımız da var. Bunun gibi birçok ilgisiz konularla 155 ihbar hattı meşgul ediliyor. Vatandaşlarımız lütfen bu konularda duyarlı olmalı. Eğer gerçekten bir yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız varsa bu hatları meşgul edipte gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza mani olmamalılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA