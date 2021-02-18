Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için "su takı" töreni düzenlendi
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Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için "su takı" töreni düzenlendi

18.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:20

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Atak helikopteri "su takı" töreniyle karşılandı.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Atak helikopteri "su takı" töreniyle karşılandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "ATAK'a 'hoş geldin' dedik... 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı." ifadeleriyle birlikte su takı törenine ilişkin video da paylaşıldı.

Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için 'su takı' töreni düzenlendi
Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için 'su takı' töreni düzenlendi
Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için 'su takı' töreni düzenlendi
Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için 'su takı' töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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