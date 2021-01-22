Emniyetin Afet Kriminal İnceleme birimi afetlerle ilgili rapor hazırlayacak

Emniyet Teşkilatının Afet Kriminal İnceleme birimi, afetlerin boyutları ile sebepleri konusunda rapor hazırlayıp ilgili kurumlarla paylaşacak.

Emniyet Teşkilatının Afet Kriminal İnceleme birimi, afetlerin boyutları ile sebepleri konusunda rapor hazırlayıp ilgili kurumlarla paylaşacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Büro Amirliği, afet ve kazalarda hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmalarında önemli rol oynuyor.

AKİ birimi, geçen yıl 24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da, 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında patlamanın meydana geldiği Sakarya'da ve 30 Ekim'de depremin olduğu İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespit çalışmalarına katıldı.

Kapasite artırma çalışmaları kapsamında AKİ biriminin imkan ve kabiliyetleri artırıldı.

Bu kapsamda AKİ ekipleri, afetlerin boyutları ile sebepleri konusunda rapor düzenleyip ilgili kurumlarla paylaşabilecek.

Afet sonrası bölgede detaylı teknik incelemeler yapacak birim, sorumluluğu olanların tespitinde de önemli rol üstlenecek.

İleri teknolojiyle donatılan araçları kullanacaklar

AKİ ekipleri, söz konusu çalışmaları gerçekleştirirken son teknoloji cihazlarla donatılan araçlardan yararlanacak.

Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç", AKİ aracı ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) tehditlere müdahale aracı, afet bölgelerindeki ekiplerin en büyük yardımcısı olacak.

Afet bölgesinde görev alan kurtarma ekiplerince, göreve başlamadan önce herhangi bir KBRN tehdidi veya patlama riski olup olmadığı KBRN aracındaki cihazlarla tespit edilecek.

Değerlendirmelerin ardından afet bölgesinin güvenli olup olmadığı belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici