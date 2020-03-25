Emniyetin 65 yaş üstü mesaisi
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Tekirdağ, Türkiye, 3. Sayfa

Emniyetin 65 yaş üstü mesaisi

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilirken, Tekirdağ'da emniyet güçleri sokaklarda yaşlı vatandaşlara yönelik kimlik kontrolü yaptı.

25.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:14
Emniyetin 65 yaş üstü mesaisi

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilirken, Tekirdağ'da emniyet güçleri sokaklarda yaşlı vatandaşlara yönelik kimlik kontrolü yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu kapsamda Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil polis ekipleri, ilçenin en kalabalık noktalarında gördükleri yaşlı vatandaşlara yönelik kimlik kontrolü yaptı. Gün içerisinde yasaklara uymayan 10 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392'şer TL para cezası uygulandı.

392 TL cezaya rağmen yasağa uymamakta ısrar edenlere Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası kesileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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