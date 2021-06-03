Emniyete yeni komiser yardımcısı
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Emniyete yeni komiser yardımcısı

Emniyete yeni komiser yardımcısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Ünal Kaplan göreve başladı.

Samsun 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Ünal Kaplan göreve başladı.

1996 Samsun doğumlu olan Komiser Yardımcısı Kaplan, ilk ve ortaöğrenimimi İlkadım İlyasköy Türk-İş Ortaokulu'nda, liseyi Atakum Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden 2019 yılında mezun oldu. 31 Aralık 2019 da girdiği polis akademisinden Mart 2021'de mezun olup ilk görev yeri 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri olarak göreve başladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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