Emniyete Alınan 11 Araç Kurban ve Dualar Eşliğinde Teslim Edildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü için alınan 11 araç, Vali ve İl Emniyet Müdürünün de katılımıyla kurban kesilerek, dualar eşliğinde teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce merkez ve ilçelere dağıtılmak üzere alınan 11 otomobil için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın yanı sıra emniyet müdürlüğünde görevli çok sayıda polis katıldı. Törende kurban kesilmesinin ardından dualar edilerek, emniyet müdürlüğü bünyesine alınan yeni araçların kazasız belasız hayırlı günlerde kullanılması temennisinde bulunuldu.

Kurbanın kesilmesi ve duaların okunmasının ardından Vali Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, teslim alınan araçları inceledi. Vali Yıldırım araçlar hakkında bilgi alarak, "Emniyetimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. - TEKİRDAĞ