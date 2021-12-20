Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde, ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese düzenlenen "Zehir-2" operasyonunda gözaltına alınan zanlı sayısı 169'a yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KOM birimlerince "merdiven altı" tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında "Zehir" ve "Alkol" başta olmak üzere birçok operasyonun düzenlendiği anımsatıldı.

Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla 81 ilde "Zehir-2" operasyonunun başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldığı belirtildi.

İlgili cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen kararlar uyarınca 169 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, 21 bin 140 litre sahte/kaçak içki,1867 şişe sahte/kaçak içki, 4 bin 877 aroma, 218 sahte bandrol ile etiket, boş şişe ve kapak gibi 1653 malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada operasyonlar sırasında 3 imalathanede yasa dışı yollarla alkollü içki üretildiği de belirlendi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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