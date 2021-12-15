Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı
Polis ekiplerinin sahte içki taşıyan bir kamyoneti durdurup araması Adreslerde arama yapılması Ele geçirilen sahte içkiler ANKARA - Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak...
Polis ekiplerinin sahte içki taşıyan bir kamyoneti durdurup araması
Adreslerde arama yapılması
Ele geçirilen sahte içkiler ANKARA - Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.