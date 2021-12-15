Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

AA - Haberler | Güncel

Polis ekiplerinin sahte içki taşıyan bir kamyoneti durdurup araması Adreslerde arama yapılması Ele geçirilen sahte içkiler ANKARA - Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak...

Polis ekiplerinin sahte içki taşıyan bir kamyoneti durdurup araması

Adreslerde arama yapılması

Ele geçirilen sahte içkiler ANKARA - Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde 'Zehir' operasyonu başlatıldı

Yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde 'Zehir' operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberleri... Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı 'Zehir' operasyonunda 31 bin 343 litre...

Son dakika haberleri... Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre...

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title