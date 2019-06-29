Emniyet ve jandarmadan 'narkotik ve göçmen kaçakçılığı' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasında 931 aranan şüpheli ile 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1516 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uyus¸turucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımı ile go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆının o¨nlenmesi amacıyla ülke genelinde 'Narkotik Suc¸lar ve Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı' uygulaması yaptı. 14 bin 606 nokdtada, 50 bin 476 personel ve 238 dedekto¨r ko¨pegˆin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 847 ev, 369 istasyon-gar-terminal, 278 liman-marina-balıkc¸ı barınagˆı, 5 bin 938 park, 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.

931 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Kontrollerde 6 kişi 'adam o¨ldu¨rme', 41 kişi 'yaralama', 2 kişi 'cinsel taciz', 2 kişi 'c¸ocugˆun cinsel istismarı', 38 kişi 'hırsızlık', 3 kişi yagˆma-gasp, 16 kişi 'dolandırıcılık', 34 kişi 'uyus¸turucu madde ticareti yapmak', 19 'kac¸akc¸ılık', 3 kişi 'PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile bagˆlantılı olmak', 2 kişi 'trafik gu¨venligˆini tehlikeye du¨s¸u¨rmek',14 kişi 'tehdit-hakaret', 8 kişi 'mala zarar verme', 710 digˆer suc¸lardan ve 6'sı c¸ocuk 33 kayıp olarak aranan olmak u¨zere toplam 931 aranan kişi yakalandı.

41 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan denetimlerde ise 41 go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı organizato¨ru¨ ve bin 516 du¨zensiz go¨c¸men yakalanırken, 11 adet sahte pasaport, 5 adet sahte kimlik ve 18 adet sahte yol izin belgesi formu, 2 adet göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan tekne ve yine bu suçta kullanılan 20 adet arac¸ ele gec¸irildi.

NARKOTİK SUÇLAR

Narkotik suçlara yönelik denetimlerde 2 uzun namlulu silah, 11 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 12 kurusıkı tabanca, 119 mermi, 4 kesici-delici alet, 3 bin 640 gram esrar, 33 gram eroin, 14 gram bonzai, 737 gram metanfetamin, 11 gram skunk, 83 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza, 64 bin 714 adet ko¨k kenevir, 7 bin 450 paket kac¸ak sigara ve 68 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi. 858 kişiye adli-idari is¸lem yapıldı, 69 kişi go¨zaltına alındı.

EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 17 bin 451 umuma ac¸ık egˆlence mekanı-is¸ yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 egˆlence mekanı-is¸ yeri sahibine is¸lem yapıldı, 61 adet egˆlence mekanı-is¸ yeri kapatıldı. Denetimlerde, 132 bin 372 arac¸ kontrol edilirken, bin 922 aranan arac¸ tespit edildi, 2 bin 262 araca is¸lem yapıldı ve 474 arac¸ trafikten men edildi.



Kaynak: DHA