Emniyet ve jandarmadan 81 ilde motosiklet uygulaması

Kaynak: DHA

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'motosiklet uygulaması'nda çalıntı kaydı bulunan 555 motosiklet ve 83 aracın yakalandığını açıkladı.Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dün ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla, 3 bin 578 noktada es¸ zamanlı motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, tescilsiz motosiklet kullanımı ve kask kullanımı denetlendi. 292 bin 461 arac¸ ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada, 555 c¸alıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 c¸alıntı ve aranma kaydı bulunan arac¸ yakalandı. Uygulamada, 2 bin 411 arac¸ ve motosiklet trafikten men edilirken, 8 bin 21 motosiklet ve araca da idari para cezası uygulandı. 431 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı, aranma kaydı bulunan 379 kişi de yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, 21 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 38.08 gram esrar, 10 uyuşturucu madde ve 340 paket kaçak sigara ele gec¸irildi.