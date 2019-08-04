Emniyet ve jandarmadan 81 ilde motosiklet uygulaması
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'motosiklet uygulaması'nda çalıntı kaydı bulunan 555 motosiklet ve 83 aracın yakalandığını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'motosiklet uygulaması'nda çalıntı kaydı bulunan 555 motosiklet ve 83 aracın yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dün ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla, 3 bin 578 noktada es¸ zamanlı motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, tescilsiz motosiklet kullanımı ve kask kullanımı denetlendi. 292 bin 461 arac¸ ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada, 555 c¸alıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 c¸alıntı ve aranma kaydı bulunan arac¸ yakalandı. Uygulamada, 2 bin 411 arac¸ ve motosiklet trafikten men edilirken, 8 bin 21 motosiklet ve araca da idari para cezası uygulandı. 431 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı, aranma kaydı bulunan 379 kişi de yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, 21 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 38.08 gram esrar, 10 uyuşturucu madde ve 340 paket kaçak sigara ele gec¸irildi.
Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dün ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla, 3 bin 578 noktada es¸ zamanlı motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, tescilsiz motosiklet kullanımı ve kask kullanımı denetlendi. 292 bin 461 arac¸ ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada, 555 c¸alıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 c¸alıntı ve aranma kaydı bulunan arac¸ yakalandı. Uygulamada, 2 bin 411 arac¸ ve motosiklet trafikten men edilirken, 8 bin 21 motosiklet ve araca da idari para cezası uygulandı. 431 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı, aranma kaydı bulunan 379 kişi de yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, 21 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 38.08 gram esrar, 10 uyuşturucu madde ve 340 paket kaçak sigara ele gec¸irildi.
Kaynak: DHA
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