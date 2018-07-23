Emniyet ve Afad Ekiplerinden Çocuklara Eğitim

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından çocuklara boğulma ve kaçırılma olaylarına karşı eğitim verildi.

Akçakoca Merkez Camisinde çocuklara yönelik, boğulma ve kaçırılma olaylarına karşı eğitim programı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile AFAD ekiplerinin katıldığı eğitimde, yaklaşık 50 çocuğa baraj, gölet, akarsu, sulama kanalı, süs havuzu gibi yerlerde suya girilmesinin yarattığı tehlikeler ile kaçırılma olaylarına karşı dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Eğitim sonunda çocuklara konuyla ilgili broşür de dağıtıldı.