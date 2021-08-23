Emniyet vatandaşına güven verdi
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Emniyet vatandaşına güven verdi

Emniyet vatandaşına güven verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan huzur ve güven operasyonu gece 02.00 sıralarına kadar sürdü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan huzur ve güven operasyonu gece 02.00 sıralarına kadar sürdü.

Muratlı ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde genel asayişin, kamu düzeninin ve huzur-güven ortamının sağlanması ile suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen huzur-güven operasyonu, tam başarı ile noktalandı.

Denetimlerde; bazı umuma açık iş yerleri denetlendi. Şüpheli şahısların GBT sorgusu yapıldı. Trafikteki araçlar ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Eksikleri bulunan araçlara idari işlem yapıldı. Bazı araçlar ise arandı.

Muratlı İlçe Emniyet Müdür V. Abdulkadir Ertuğ'un bizzat yönettiği denetimlere Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Atabek de katıldı.

Öte yandan, uygulamaya giren vatandaşlar ise, ilçenin güvenliği ve huzuru için bu tür uygulamaların faydalı olduğunu söylediler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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