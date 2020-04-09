Emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler bu zorlu günlerde de suçlulara göz açtırmıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler bu zorlu günlerde de suçlulara göz açtırmıyor - Haberler
Huzur, Muş, Güncel

Emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler bu zorlu günlerde de suçlulara göz açtırmıyor

Muş'ta emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler, milletin huzur ve güvenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için terör, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadelede etkin rol oynuyor.

09.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:12
Emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler bu zorlu günlerde de suçlulara göz açtırmıyor

Muş'ta emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler, milletin huzur ve güvenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için terör, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadelede etkin rol oynuyor.

Muş Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli kadın polisler, gece gündüz demeden verilen görevleri yerine getiriyor, terör ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi için özveriyle çalışıyor.

Operasyonlarda ve yol uygulamalarında ciddiyetle görev yapan, suçlulara ve kaçakçılara göz açtırmayan kadın polisler, sürücülere trafik kurallarını anlatıyor, olası saldırılara karşı elleri tetikte, arkadaşlarının güvenliğini de sağlıyor.

Bölgenin zor şartlarına rağmen fedakarca görev yapan polisler, evde ise anneliğin gereklerini yerine getiriyor.

"Suçlularla mücadele ediyoruz"

Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 12 yıllık polis memuru Badegül Göçebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlerini tamamladıktan sonra uygulama noktalarında görev aldıklarını anlatan Göçebe, "Durdurduğumuz araçlarda plaka ve GBT sorgulaması yapıyoruz. Bir suç unsuru olup olmadığını belirlemek için detaylı arama gerçekleştiriyoruz. Kentin huzur ve güvenliği için kadın polisler olarak erkek meslektaşlarımızla çalışıyoruz. İşimiz bittikten sonra da üniformayı çıkarıp anne oluyoruz. Bir çocuk annesiyim. Çocuğumuzla iyi vakit geçirmeye çalışıyoruz. Annelikle mesleği bir arada yürütüyoruz." diye konuştu.

"Kentin huzuru ve güvenliği için görevimizin başındayız"

Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğünde görevli 3 çocuk annesi polis memuru Lütfiye İnceli de 11 yıldır meslekte olduğunu dile getirdi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için her türlü suçla mücadele etmeye çalıştıklarını belirten İnceli, "Bürodaki işlerimizi bitirdikten sonra uygulama noktalarına geçerek kaçakçılık, terör örgütü ve diğer suçluların yakalanması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Mesai bitiminde ise evde çocuklarıyla ilgilendiğini belirten İnceli, "Kaçakçılara ve teröristlere karşı mücadele verirken evde de annelik görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Muş Emniyet Müdürlüğü olarak kentin huzuru ve güvenliği için görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Özlem Zengin Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İspanya
Şu an buradasınız: Emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler bu zorlu günlerde de suçlulara göz açtırmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:13:05. #1.15#
title