Emniyet teşkilatından Vali Gürel'e 'Polis Haftası' ziyareti
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Emniyet teşkilatından Vali Gürel'e 'Polis Haftası' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emniyet teşkilatından Vali Gürel'e 'Polis Haftası' ziyareti

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve beraberindeki heyet Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve beraberindeki heyet Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve POMEM Müdürü Zekeriya Çoban beraberinde müdür yardımcıları ve teşkilat mensuplarını makamında ağırladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176'ıncı yıl dönümünü kutlayan Vali Fuat Gürel, "İlimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, her ne şartta olursa olsun gece gündüz demeden görevinin başında olan polisimizin her bir ferdine şahsım ve aziz milletimizin şükranlarını sunuyor ve polis haftalarını en içten dileklerimle kutluyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin, 24 saat gece-gündüz demeden özveri ile çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Emniyet teşkilatından Vali Gürel'e 'Polis Haftası' ziyareti
Emniyet teşkilatından Vali Gürel'e 'Polis Haftası' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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