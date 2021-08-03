Emniyet Teşkilatından Muğla'daki orman yangını olan ilçelere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Teşkilatından Muğla'daki orman yangını olan ilçelere destek

Emniyet Teşkilatından Muğla'daki orman yangını olan ilçelere destek
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne bağlı tüm personel, Muğla'daki orman yangını olan ilçelerine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne bağlı tüm personel, Muğla'daki orman yangını olan ilçelerine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Seydikemer ile Kavaklıdere ilçelerinde devam eden yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Söndürme çalışmaları devam eden ilçelere destek olması için Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne bağlı tüm personeli Muğla'ya gönderildi.

İlçelerde göreve başlayan ekipler, yardım toplama merkezleri, tahliye alanları, söndürme ve soğutma çalışmalarında 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sona erene kadar görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Yıldız Tilbe Bülent Ersoy Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emniyet Teşkilatından Muğla'daki orman yangını olan ilçelere destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 15:02:32. #1.14#

title