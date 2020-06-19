Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek ve Merkez Degˆerlendirme kurullarının, Emniyet Tes¸kilatı amir sınıfı personelinin 2020 yılına ilis¸kin terfi degˆerlendirmeleri sonuçlandı. Değerlendirme sonucu, 230 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 268 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 115 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 113 personel emniyet amirliğine, 276 personel bas¸komiserliğe ve 3 bin 27 personel komiserliğe terfi ettirildi. Kaynak: AA