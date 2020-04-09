Emniyet teşkilatına "tatlı" kutlama AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislere tatlı ikram etti.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislere tatlı ikram etti.

Başkan Kaya beraberinde ilçe yönetimiyle birlikte Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü'yü ziyaret etti. Kaya burada yaptığı konuşmada, "Milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerektiğinde kendi canını hiçe sayan polis teşkilatımız, vatanımızın, şanlı bayrağımızın, kadim milletimizin, milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır. Biz Erdemli halkı olarak her zaman için polisimizin yanındayız. Emniyet mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz" dedi.

Emniyet Müdürü Şahingözlü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti ilçe yönetimi tarafından ziyaret sonunda emniyet müdürlüğünde görevli polislere tatlı ikram edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA