Emniyet Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıl Dönümü Foça'da Kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz,Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu,Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç,Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, daire ve şube müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçedeki Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerin temsilcisi askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Gülcan Coşkun; "Ulu önderimiz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını ışığımız kabul edip, Gençliğe Hitabesi'nde söylediği gibi gücümüzü damarlarımızdaki asil kandan alarak milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz durmaksızın çalışmaya devam edecektir. " dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Ulusumuzun huzur ve güveni için; 24 saat, gece-gündüz demeden büyük özveri ile çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıldönümünü ve Polis Haftası'nı kutlar, saygılar sunarım." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler