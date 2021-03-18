Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Polis okulları öğrencileri, haklarında düzenlenmiş herhangi bir rapor bulunmasa dahi, sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu alabilecek.

Polis okulları öğrencileri, haklarında düzenlenmiş herhangi bir rapor bulunmasa dahi, sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu alabilecek.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin "Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenmesi" ile ilgili bölümünde yapılan değişiklikle öğrenci raporlarındaki teşhis ve karar haneleri boş bırakılmayacak.

Teşhis ve karar hanesine tespit edilen tüm hastalık ve sağlık sorunları yazılırken, sorunu olmayan öğrenci adayları için "Sağlam" ifadesi kullanılacak.

Sağlık durumlarının değerlendirilmesine ilişkin düzenleme

Polis öğrencilerinin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ile ilgili bölümde de düzenleme yapıldı. Buna göre, öğrenci hakkında düzenlenmiş herhangi bir rapor bulunmasa dahi, sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde, öğrenci tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, ilgili hükümlere göre uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılacak.

Çarşı ve mahalle bekçisi adayları, mesleğe girişlerinde veya 6 aydan uzun süreyle ayrıldıktan sonra geri dönmeleri halinde tam teşekküllü hastanelerden ilgili hükümler doğrultusunda giriş raporu alacak.

Memuriyete giriş raporu olarak kabul edilecek

Polis okullarında öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları, eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilecek. Mezuniyete kadar öğrencilerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, ilgili madde hükümlerine göre işlem yapılacak.

Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda aranacak sağlık şartları ve aldırılan giriş raporlarının değerlendirilmesi ile ilgili bölümde de değişiklik yapıldı.

Buna göre, polis okullarından mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde öğrencilik sürecinde sağlık sorunu olmayanlar ve sağlık sorunu olup da haklarında sağlık komisyonu tarafından "öğrenciliğe devam eder" kararı verilenler, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacak. "Öğrenciliğe devam edemez" kararı verilenler ise bu sınıfa atanamayacak, bu öğrenciler için ilgili madde hükümlerine göre işlem yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur