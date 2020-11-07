Emniyet Teşkilatı'ndan Anıtkabir'e ziyaret
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Emniyet Teşkilatı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 00:57
Emniyet Teşkilatı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı. Ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, deftere şunları yazdı:

"İstiklal mücadelemizin önderi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; büyük bir komutan olarak istiklal mücadelesini zafere ulaştırma noktasında milletimiz ile birlikte verdiğiniz eşsiz mücadele, çizdiğiniz istikamet ve çağı yakalamak için hayata geçirdiğiniz inkılaplarla milletimizin gönlünde 82 yıldır yaşamaya devam ediyorsunuz. Türk Polis Teşkilatımız milletimizle birlikte şahsınızdan aldığı güç, ilham ve cesaretle tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi demokrasimize, ülke bütünlüğümüze yapılan taarruza karşı koyarak, hatıranıza ve ideallerinize sahip çıktığını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Emanetlerinize bugün de aynı yüksek ruh ve şuurla sahip çıkma, beraberliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azimle mücadele etme noktasında kararlı, içinde bulunduğumuz coğrafyanın kutup yıldızı olarak yeni zaferlere imza atmak için inançlıyız. Milletimizden aldığımız destek ve kanunlardan aldığımız güçle bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan her türlü şer odağının karşısında tek yürek olmaya devam edecek, hiçbir durum ve şartta huzur ve güvenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Aziz hatıranız önünde gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmam için var gücümüzle çalışma azmimizi kararlılıkla bir kez daha ifade ederken, şahsınıza ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyor, ebediyete intikalinizin 82. yılında manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yanı sıra Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, daire başkanları, öğretim üyeleri ve polis müdürleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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