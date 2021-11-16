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Emniyet'ten sanal dolandırıcılık uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emniyet'ten sanal dolandırıcılık uyarısı

Emniyet, vatandaşları sosyal medya ve cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

BAYBURT (İHA) - Emniyet, vatandaşları sosyal medya ve cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Yapılan uyarıda, "Kıymetli Bayburt halkı; özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken sitenin ve satıcının güvenilir olup olmadığını araştırın.

Haklarında yapılan yorumları okuyun fakat sahte yorumların da yapılabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Normal satış fiyatının çok altında ürün gördüğünüzde durun, düşünün ve sorgulayın.

Sizi telefonla arayarak kişisel bilgilerinizi ya da para talep eden şahıslara inanmayın. Bu şahıslar sizi acele ettirerek mantıklı düşünmenizi engellemek isterler.

Acele etmeyin, söyledikleri mantıklı mı düşünün. Unutmayın hiçbir savcı, polis veya kurum sizden anında ödeme yapmanızı ve kişisel bilgilerinizi istemez." denildi. - BAYBURT

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