Emniyet'ten Huzur Toplantıları

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 ilçede huzur toplantıları yapıldı. Vatandaşların da katıldığı toplantılarda, huzurun sağlanması için alınacak önlemler ve tedbirler görüşüldü.

Polis ve vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi, daha huzurlu bir yaşam alanı için vatandaşla ortak çalışmalar yapılabilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması ve gereken tedbirlerin alınması için tüm ilçelerde her ayın ilk haftası 'huzur toplantıları' yapılması planlandı. İlçe kaymakamları, ilçe emniyet müdürleri ve amirlerin başkanlığında yapılan toplantılara, emniyetin değişik birimlerinin temsilcileri de katıldı.

Ocak ayının ilk haftası içerisinde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Kumluca, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Gazipaşa, Finike, Kemer, Elmalı, Demre, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ilçelerinde huzur toplantıları yapıldı. Yapılan toplantılara mahalle muhtarları, esnaflar, ev ve iş kadınları, öğretmen ve öğrenciler, servis sürücüleri, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 530 civarında vatandaş katıldı.

Katılımcılara, emniyet müdürlüğünce yürütülen projelerle ilgili bilgilendirilmeler yapılarak, 31 Mart 2019'da yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri öncesi muhtarlarla genel değerlendirmeler yapıldı.

Aynı zamanda, yapılacak yerel seçim öncesi seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılması amacıyla, seçim takvimi süresince vatandaşların kolaylıkla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlamaya yönelik kurulan seçim koordinasyon merkezleri ile ilgili bilgilendirmeler de yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA