Emniyet suç örgütüne yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı
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Emniyet suç örgütüne yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı

Çorum'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet suç örgütüne yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı
14.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:31

Çorum'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet, operasyona ilişkin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, bu örgüte üye olma, örgüte yardım etme, nitelikli yağma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit gibi suçlardan 17 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait işyerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız, bu tabancalara ait 324 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 156 adet bu tüfeklere ait dolu kartuş, 4 senet, 20 bin TL para, 20 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital maryal ve belge ele geçirilmiş ayrıca kentte faaliyet gösteren bir kısım fırın işletmelerinde yapılan aramalarda da bu suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara da el konulmuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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