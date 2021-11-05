Emniyet şeridini ihlal eden sürücüler ambulansa zor anlar yaşattı - Haberler
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Emniyet şeridini ihlal eden sürücüler ambulansa zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emniyet şeridini ihlal eden sürücüler ambulansa zor anlar yaşattı

Hadımköy'de hastaya ulaşmaya çalışan bir ambulans, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle zor anlar yaşadı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Hadımköy'de hastaya ulaşmaya çalışan bir ambulans, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle zor anlar yaşadı. Emniyet şeridinde ilerlemeye çalışan ambulansın zor anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Hadımköy - Esenyurt yolu üzerinde bir vakaya ulaşmaya çalışan ambulans emniyet şeridini kullanmak istedi. Ancak sağlık ekibi, emniyet şeridini ihlal eden araçlardan dolayı ilerlemekte zorluk çekti. Yolun açılmasını bekleyen acil servis personelinin yaşadığı zor anlar böyle görüntülendi. - İSTANBUL

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