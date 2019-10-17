17.10.2019 11:36

Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde polislerin cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurduğu otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde denetim yapan trafik polisleri, trafik kuralı ihlali yapan bir otomobili cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada yol üzerinde seyir eden 34 RVK 43 plakalı motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan 34 BPK 030 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yol kenarındaki refüje yuvarlandı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA