EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONA ÇARPAN TIR ALEV ALDI

İZMİR (DHA) - AYDIN- İzmir otoyolunda kamyona arkadan çarpan TIR alev aldı. Şoför son anda alev alan TIR'dan atlayarak yanmaktan kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, öğleden sonra Aydın-İzmir Otoyolu Yeniköy köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Akıllıoğlu yönetimindeki 01 ACT 442 plakalı TIR, arka lastiği patladığı için emniyet şeridinde yavaşça ilerleyen Harun Topluca idaresindeki 34 RVM 09 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın ön kısmı alev topuna dönerken, sürücü Halil Akıllıoğlu son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamayınca çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Otobandaki trafik akışı yangın dolayısıyla kontrollü olarak sol şeritten verilirken, yol yangının söndürülmesinin ardından trafiğe açıldı. Olay sonrası TIR'da maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.