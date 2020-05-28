Emniyet şeridinde bekleyen kamyonet çarpışmanın etkisi ile şarampole uçtu: 2 yaralı Emniyet şeridinde bekleyen kamyonet çarpışmanın etkisi ile şarampole uçtu: 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Emniyet şeridinde bekleyen kamyonet çarpışmanın etkisi ile şarampole uçtu: 2 yaralı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö. idaresindeki 16 L 3736 plakalı araç, emniyet şeridinde bekleyen Mustafa Ü. idaresindeki 16 BOF 72 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada Mustafa Ö. ile İskender Ü. yaralandı. İki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. Kaynak: İHA