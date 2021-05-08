Emniyet, "Ramazan özel destek" mesajıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı
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Emniyet, "Ramazan özel destek" mesajıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

Emniyet, 'Ramazan özel destek' mesajıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Ramazana özel destek" veya benzeri ifadelerle paylaşıma sokulan linkin dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Ramazana özel destek" veya benzeri ifadelerle paylaşıma sokulan linkin dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, oltalama amaçlı gönderilen linklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Paylaşımda, "Ramazan özel destek" ve buna benzer ifadelerle paylaşıma sokulan linkin dolandırıcılık amaçlı olduğu aktarıldı, yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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