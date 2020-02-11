Emniyet personeli yüzerek formda kalıyor

11.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:29

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisler yüzme havuzunda haftanın iki günü düzenli olarak yüzecekler. Bu sayede fiziksel ve mental olarak daha zinde olacaklar.



Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında iş birliği sağlanarak spor faaliyeti konusunda protokol imzalandı. Protokol gereği polisler yüzme havuzunda haftanın iki günü düzenli olarak yüzecekler, bir ay boyunca havuzumuzdan ücretsiz faydalanabilecekler.



İlçe Spor Müdürü Erol Koca, " Sağlıklı yaşam ve yaşam boyu spor bizim en büyük önceliğimiz. Bu sayede polislerimiz fiziksel ve mental olarak daha zinde olacak. Emsal niteliği taşıyan bu işbirliği sayesinde yüzme branşına olan ilgi daha da artacaktır. Kumluca halkımıza örnek olacağını düşünüyorum" dedi.



Protokolü sonuna kadar desteklediğini belirten İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ise, yapılan işbirliği sonrası çok memnun olduğunu, iki kurum arasında güzel bir işbirliği olduğunu belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA