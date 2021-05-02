Emniyet personeli iki sokak köpeğini ezilmekten kurtardı
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Emniyet personeli iki sokak köpeğini ezilmekten kurtardı

Emniyet personeli iki sokak köpeğini ezilmekten kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, karayolundaki 2 sokak köpeğine sahip çıktı.

Kayseri Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, karayolundaki 2 sokak köpeğine sahip çıktı.

İlçeye bağlı D-805 karayolunda 2 sokak köpeğini ezilmekten kurtarıp besleyen ilçe emniyet personeli, göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı ilçe halkının taktirini topladı. Emniyet görevlileri tüm herkesin bu duyarlılığa sahip olmasını belirterek onlarında bir canlı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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