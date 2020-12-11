Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
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Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

11.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:57
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hazırladığı video ile 'pandemi yardımı' yalanıyla dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hazırladığı video ile 'pandemi yardımı' yalanıyla dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan internet ve telefon üzerinde dolandırıcılıklara karşı bilgilendirici bir video hazırladı.Hazırlanan videoda, "'3 bin TL pandemi yardımı' başlığıyla gelen mesajları tıklamayın. Facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarından pandemi yardımı içerikli mesajları tıklamayın. Kimlik ya da kart bilgisi vermeyin. Para yardımı alacağınızı düşünerek verdiğiniz kart bilgileri ile internetten harcama yapıyorlar. Geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için telefonunuza gelen uygulama linklerini açmayın. Telefonunuza virüs bulaşır. Tüm bu bilgiler de dolandırıcıların eline geçer" uyarıları yapıldı.


Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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