Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza
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Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bekçilerin fark ettiği, emniyet binası önünde park halinde olan, sahte plaka takılı otomobilin sahibine, 5 bin lira ceza kesildi.

14.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:59
Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza

EDİRNE'nin ilçesinde, bekçilerin fark ettiği, emniyet binası önünde park halinde olan, sahte plaka takılı otomobilin sahibine, 5 bin lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, emniyet binası önünde park halindeki otomobilin plakalarından şüphelenerek, trafik ekiplerine verdi. Polis, yaptığı incelemede, otomobilin üzerindeki plakaların başka araca ait olduğunu belirledi. Araç sahibi M.K.'ye 5 bin liralık idari para cezası kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

 


Kaynak: DHA
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