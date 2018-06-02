Düğün Kemancısı Eniştesi ile Kavga Etti, İfade Vermeyi Beklerken Kalp Krizinden Öldü
İzmir'in Menemen ilçesinde enişteleri ile kavga ettiği için emniyete götürülen adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İzmir'in Menemen ilçesinde, aile içi kavga sonrası götürüldüğü emniyet binası önünde ifade vermek için beklerken kalp krizi geçiren Savaş Ergat hayatını kaybetti.
ENİŞTELERİ İLE KAVGA ETTİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI
Kazımpaşa Mahallesi 1. Hıdırlık Sokak 34 numarada oturan Savaş Ergat, enişteleriyle aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga etti. Olaya müdahale eden polis, tarafları emniyete götürdü. İfade için ailesiyle emniyet binası önünde bekleyen Savaş Ergat, bu sırada rahatsızlandı.
KALP KRİZİ GEÇİREN ADAM KURTARILAMADI
Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ergat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Düğünlerde keman çalıp, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Savaş Ergat'ın daha önce anjiyo olduğu ifade edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Aile yaşanan ölüm olayı nedeniyle şikayetçi oldu. Savaş Ergat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Zurna başka keman başka arkadaş lar. Allahim rahmet eylesin yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam zurnacıymış,,gitti pisipisine desenizya..!Cevap Yaz 1 Yayından KaldırİZMİR’Lİ: Aynen katılıyorum dürbünlü.1 Yayından Kaldır