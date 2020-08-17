EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YANINDA HAVAİ FİŞEK ATINCA CEZADAN KAÇAMADILAR
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EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YANINDA HAVAİ FİŞEK ATINCA CEZADAN KAÇAMADILAR

SULTANGAZİ'de İstanbul Emniyet Müdürü Zafek Aktaş'ın da katıldığı denetimler sırasında havai fişek atan kişilere para cezası kesildi.

17.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:14

SULTANGAZİ'de İstanbul Emniyet Müdürü Zafek Aktaş'ın da katıldığı denetimler sırasında havai fişek atan kişilere para cezası kesildi. Havai fişek atan kişilere müdahale anı ise drone ile görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cuma günü İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirdi. Sultangazi'de yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Sultangazi'deki Atatürk Bulvarı etkinlik alanında havai fişek atarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Hakan Y. (18), Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15), Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Havai fişek atarak gürültü yapan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 187 Lira para cezası kesildi.

Havai fişek atan kişilere müdahale edildiği anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YANINDA HAVAİ FİŞEK ATINCA CEZADAN KAÇAMADILAR

Kaynak: DHA

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