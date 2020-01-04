Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki: Alemin batsın kirli torbacı (2)
TUTUKLANDILARZonguldak'ta, üniversite çevresinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.B., O.O., B.B. ve S.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
04.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:40
TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ta, üniversite çevresinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.B., O.O., B.B. ve S.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA