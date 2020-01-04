Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki: Alemin batsın kirli torbacı

04.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:08

ZONGULDAK 'ta üniversite çevresinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen uyuşturucu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, "Alemin batsın kirli torbacı" diyerek tepkisini gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu İncivez Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, üniversite çevresinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 700 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 5 bin lira para ele geçirildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken A.B., O.O., B.B. ve S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMİl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Uyuşturucu satan kişilere tepki gösteren Turanlı, "Alemin batsın kirli torbacı. Bu neki hacı! Bu otlar neci. Dumanda giydiğin çamurlu tacı, belli ki düşürdün halin pek feci. Bilmen mi sonunuz her daim acı. İncivez'den uzayın" yazdı. Turanlı'nın paylaşımı takipçilerinden destek gördü.- Zonguldak