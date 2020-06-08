Emniyet müdüründen telsiz anonsu ile 'maske takılması zorunluluğu' talimatı
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Emniyet müdüründen telsiz anonsu ile 'maske takılması zorunluluğu' talimatı

Emniyet müdüründen telsiz anonsu ile 'maske takılması zorunluluğu' talimatı Sokakta maskesiz gezenleri gören Denizli İl Emniyet Müdürü bütün birimleri harekete geçirdi İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'da koronavirüs ve maske hassasiyeti DENİZLİ(İHA)-Maske takmanın zorunlu olduğu Denizli'de...

08.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:33

Emniyet müdüründen telsiz anonsu ile 'maske takılması zorunluluğu' talimatı

Sokakta maskesiz gezenleri gören Denizli İl Emniyet Müdürü bütün birimleri harekete geçirdi

İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'da koronavirüs ve maske hassasiyeti

DENİZLİ - DENİZLİ(İHA)-Maske takmanın zorunlu olduğu Denizli'de bazı vatandaşların sokakta maskesiz gezdiğini gören İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, telsiz anonsu ile korona virüs vakalarının artmaması için bütün birimlere maske takılması hassasiyetinin uygulanması için talimat verdi. Bunun üzerine polis ekipleri insan kalabalığının yoğun olduğu bölgelerde talimatı yerine getirmek için harekete geçti.

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda maske takma zorunluluğu getirildi. Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarından geçtiği esnada bazı vatandaşların maske takmadığını fark etti. Yıldız, telsiz anonsu ile bütün ekipleri harekete geçirdi. Korona virüs vaka sayılarının daha fazla artmaması için maske takmanın ve sosyal mesafe kuralına uyulması hassasiyetle uygulanması talimatını verdi. Polis ekipleri cadde ve meydanlarda maskesiz gezen vatandaşları önce uyardı. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlara ise ceza işlem uygulandı. Bazı vatandaşların polis ekiplerini görmesiyle maske takması ise dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların kimisinin sadece polis ekiplerine göstermek için maske taşıdığını belirten Hasan Çınok, "Biraz önce gördüm. Polis vatandaşları uyarıyordu. Takmalarını bende isterim ama vatandaşlarımız artık takmıyor. Maskeleri taksalar da aynı maskeyi bir hafta boyunca polise göstermek amaçlı takılıyor. Kendi ve ailelerinin sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Bu iyi bir şey değil, yapmamaları gerekiyor" dedi.

"Hepimiz birbirimize saygılı olmamız lazım"

Vatandaşların birbirine saygı duyması gerektiğini ifade eden Zeynep Pala, "Bence çok doğru bir karar, yerinde bir karar. Herkesin bir başkasına saygılı olması gerekiyor. Hepimizin takması lazım. Bu, her şey normalleşti demek değil. Bazı izinler verildi ama hepimizin birbirimize saygılı olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Emniyet müdüründen telsiz anonsu ile 'maske takılması zorunluluğu' talimatı

Kaynak: İHA

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